桃園公布新足跡。(市府提供)

遠雄自貿港區和八德錢都涮涮鍋疫情持續延燒，桃園市持續疫調，27日公布29處新足跡，d昨新增的14個遠雄個案以南崁為主，包括好市多、World Gym、南崁菜市場、FRIDAYS台茂店等，八德加貝爾幼兒園和龍潭退休男傳播鏈則集中桃園、八德一帶，包括八德圖書館、八德和龍潭公有市場、以及3全聯門市、4超商等。

新聞處長詹賀舜表示，市府針對個案公共場所足跡，每日即時公告兩次，今日上午公布個案18551、18552、18555、18556、18572、18614、18615、18631、18632、18636以及遠雄自貿港相關個案，自1月15日至23日期間公共場所足跡。

詹賀舜表示，案18551、18552、18555、18556、18572、18614、18615、18631、18632、18636公共場所足跡包含：1月15日晚間曾至7-11新德鴻門市、全聯八德大湳門市；1月17日晚間曾至全家桃園後站店、全家八德廣豐店；1月17日、18日、21日及24日晚間曾至7-11金學門市；1月20日及23日曾至龍潭區公有零售市場；1月22日上午曾至私立群倫補習班、下午曾至桃園市立圖書館八德分館；1月23日及24日上午曾至八德公有零售市場；1月23日上午曾至全聯八德興豐門市、全聯平鎮中豐門市、大潤發八德店、MD髮客；1月24日上午曾至麥町吐司工房蘆竹南崁店。

遠雄自貿港相關個案公共場所足跡包含：1月17日下午曾至Costco桃園南崁店；1月17日至21日晚間曾至World Gym桃園南崁店；1月18日曾至全聯中壢福州門市；1月19日至21日期間曾搭乘亞通客運703路線；1月19日上午曾至南崁菜市場、中午曾至7-11遠雄門市；1月19日及25日曾至全聯龜山大同門市；1月19日至21日晚間曾至萊爾富桃縣桃錦店、全家蘆竹南亞店；1月20日曾至宏門有限公司、晚間曾至57商店；1月22日下午曾至星巴克大園門市、大園海港餐廳；1月23日上午曾至萊爾富龜山同福店、中午曾至TGI FRIDAYS星期五美式餐廳台茂餐廳。

詹賀舜表示，上述公共場所已全數完成清消；提醒市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。