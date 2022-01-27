立法院臨時會繼續進行總預算協商，由於蔡政府傳出準備在總預算案三讀後，立即宣布開放日本核災區食品，國民黨團今一度揚言終止協商。在確認行政院會今天並無宣布開放的動作後，朝野旋即恢復協商，確認今天下午2點半處理《產創條例》修正草案；4點起先處理經濟、教育、財政、交通委員會的議案；接著明天上午處理內政、外交國防、司法法制與衛環的議案，預計最快中午完成三讀，結束臨時會。

立法院臨時會繼續進行總預算協商，傳出蔡政府準備在總預算案三讀後，立即宣布開放日本核災區食品。對此，國民黨團總召費鴻泰今強調，人民健康不該被交換，行政院今天若宣布進口核食，將終止總預算協商；立法院長游錫堃說，由於先前的協商國民黨都尚未簽字，若暫停會很麻煩；他說，希望總預算通過後，其他的就尊重行政院決定。

在確認行政院今天暫時未對開放日本核災區食品有動作後，朝野旋即恢復總預算協商。

國民黨團總召費鴻泰釋出善意表示，建議院會今天下午先處理經濟、財政、教育、交通四個委員會的議案；接著，明天上午處理內政、外交國防、司法法制與衛環的議案，「我正在跟幕僚看，哪些不需要表決的，能撤案就撤案。」

民進黨團總召柯建銘則說，在法案的部分，《產創條例》因為就只是延長3年，因此建議就按照行政院版本通過；私校退場部分，因為牽涉到太多條文，不同意見也太多，因此建議留待下會期列優先法案處理。

由於朝野對於總預算最終審查時程均有共識，因此，最終確定今天下午2點半先處理《產創條例》等法案；接著，4點處理經濟、教育、財政、交通委員會的議案；接著明天上午處理內政、外交國防、司法法制與衛環的議案。柯建銘表示，如果一切順利，預計明天中午就能完成三讀，各自散會。