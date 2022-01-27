資深藝人蔡頭去年因肝癌住院治療，昨（26日）驚傳早在1個月前就已病逝，引起外界關注。根據衛福部統計「台灣每年約有1萬3千人死於肝病」，但肝臟又是沉默的器官，多到了晚期才被發現，對此，外科醫師江坤俊分享罹患肝病恐出現的5症狀，包括手掌大姆指及小指下方處泛紅、蜘蛛痣、黃疸、男性女乳症以及臉色暗沉，提醒民眾出現相關症狀，快去就醫檢查。

醫師江坤俊在節目《江P醫件事》上表示，很多肝病到中晚期會出現所謂的「肝掌」，透過觀察大姆指下方的大魚際肌與小指下方的小魚際肌，如果罹患肝病而有肝掌的人，那兩塊肌肉的血管會擴張，因此看起來會特別紅，中間則會變白，而這樣的狀況不是正常的顏色。

江坤俊指出，肝臟是合成與代謝的器官，當肝功能嚴重受損，代謝能力會有毛病，無論是男女身上都有的雌激素，其實需要肝臟來代謝，因此當肝功能有問題，雌激素就會上升，當雌激素上升會使周圍血管擴張，因此會讓皮膚看起來比較紅。

江坤俊也說，另一個可幫助判斷肝功能是否受損的特徵就是「蜘蛛痣」，如果身上出現紅紅的痣，且伸手按壓會變白，但鬆手就立刻變回紅色，且周圍還有些小血管，這很有可能就是蜘蛛痣。一般多出現在臉部、頸部與前胸。

江坤俊接著說，還有大家常聽到的「黃疸」也可用幫助判斷是否罹患肝病，真正的肝功能不良引發的黃疸，基本上眼睛與皮膚通通都會發黃；另外肝病會使雌激素上升，若發生在男性身上，就可能會導致「男性女乳症」。

江坤俊表示，罹患肝病後可能臉色暗沉，因為身上累積大量的廢物，只能表現在皮膚上。要保護好自己的肝臟，除了保持良好生活習慣，也要記得按時去醫院檢查，但在去醫院健康檢查之間，也可透過上述幾個特徵來觀察身體狀況，如果有疑慮可以提早就醫檢查。