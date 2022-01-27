關韶文日前舉辦新書簽書會。（時報出版提供）

關韶文日前舉辦新書簽書會。（時報出版提供）

YouTuber關韶文去年發行新書《不要羨慕別人花開得早，要努力讓自己花開得好！》，一上市立刻登上博客來全館即時榜冠軍、momo購物網心理勵志書籍銷售第一名！2022新的一年再傳捷報，隨著新書持續熱銷，不到一個月出版社也宣布二刷，好消息讓關韶文開心地說：「非常不可思議！想說天啊，我不是新人嗎？怎麼會賣的這麼好，沒想到大家真的都很喜歡。」

關韶文的勵志故事激勵人心、深獲好評，他自己也身體力行勤跑30多個宣傳通告，從早到晚馬不停蹄，力拼新書三刷，更令他感動的是，他自掏腰包買了200本書分送給藝人朋友，沒想到近百位藝人好友都在社群的限時動態替他宣傳曝光，他笑稱：「我朋友形容說，怎麼打開IG都會看到關韶文的書，感覺全世界都在看這本書。」

關韶文雖主持過不下百場大型記者會，但這次個人簽書會仍失眠一整晚，台中場登台前他還躲在一旁偷看有沒有人來、台北場更是近鄉情怯。當然他的擔心是多餘的，不管是台中或台北場都有上百位書迷到場支持，且藝人好友焦凡凡、Ivy Chao、Apple、G蛋布丁、賴珮如、李科穎等都不缺席，有趣的是，焦凡凡更帶錯關韶文簽給婁峻碩的書來，書一打開猛然驚見「婁婁寶貝」四個大字，讓焦凡凡作勢吃味說：「婁婁寶貝？打開想說誰啊？誰是你寶貝，說清楚！我現在才知道，你為什麼偷告白。」全場哄堂大笑。

近來隨著疫情升溫，關韶文為了大家的健康及安全優先，忍痛宣布台南場的簽書會取消，他表示：「雖然覺得很遺憾，但希望過年完後，可以補辦給大家，不管是台南或高雄，說不定一場有機會變二場。」