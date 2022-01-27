HP旗下知名電競周邊領導品牌HyperX，宣布粉絲們敲碗許久的粉色復刻版HyperX Cloud II電競耳機回歸，同步搭配全新配色的HyperX Cloud Earbuds豔陽黃已開放預購。

除了繽紛新品齊發外，隨著農曆新年即將到來，HyperX也針對想趁新的一年購足遊戲周邊配備的玩家推出最低56折起的新年限定優惠與系列活動。1月27日HyperX將特別播出「2022虎哩笑Hy Hy賀歲直播」，限時曝光獨家折價券，讓玩家在年前能無痛入手最火紅的周邊配備。

HyperX表示，甫於CES 2022亮相的粉色復刻版Cloud II電競耳機為HyperX品牌有史以來最暢銷且經典的電競耳機，這次以吸睛粉白樣貌再次呈現給熱愛遊戲的玩家。針對日益茁壯的休閒玩家，也推出便利和價格親民的Cloud Earbuds豔陽黃入耳式耳機，為喜愛繽紛色系的潮級玩家提供多樣化的選擇。