由於聯準會稍早暗示了三月的升息，導致能源市場在周四出現技術性調整。油價在周四下跌，投資人從周三的大漲2%中套現獲利。

由於聯準會透露三月升息、美元走升，引發金融市場廣泛的下跌。另外由於烏克蘭和俄羅斯的緊張關係，油價此前大幅上升。俄羅斯是全球第二大產油國，衝突加劇了人們對歐洲天然氣供應中斷的擔憂。

在亞洲周四上午時段，布蘭特原油期貨跌31美分，來到每桶89.65美元，跌了0.3%。布蘭特原油在周三漲了2%，每桶衝高到90美元，為7年來首見。

西德洲中質原油期貨也跌26美分，來到每桶87.09美元，跌了0.3%。該油期在周三上漲了2%。

新加坡華僑銀行經濟學家Howie Lee說，烏克蘭緊張情勢將繼續支撐原油價格。如今價格下滑，Lee認為這只是技術性的調整。而儘管烏克蘭緊張情勢在推高油價起了作用，但OPEC和美國在供應的挑戰方面，也推進了油價飆高。

OPEC在12月未能達到計畫中的供應增加目標，突顯出隨著全球需求從新冠疫情中復甦，產能的限制正在抑制了供應。

美國作為全球最大油氣消耗國，其庫存的增加也緩解了供應的擔憂。據EIA周三公布的調查顯示，至1月21日的該周美國原油庫存增加了240萬桶，來到4.162億桶，高於路透預測的減少7.28萬桶。