珍愛藻礁公投超過70萬人連署，其中連署前死亡人數有170人，遭中選會告發違反公投法，而公投領銜人潘忠政25日被桃園地檢署傳喚。對此，台北市議員羅智強喊話民進黨，可以不要對昔日理念盟友潘忠政趕盡殺絕嗎？

羅智強今（27）日在臉書表示，潘忠政老師過去與民進黨並肩作戰，現在卻在公投結束之後，因為極低比例的「死亡聯署」而遭到檢察傳喚騷擾，這位昔日和民進黨一起奮鬥保護藻礁的潘忠政，只能無奈感慨的說這是濫訴擾民。

對於民進黨人士說，「只要有一件就是偽造文書，跟比例無關」。羅智強質疑，那2008年由游錫堃領銜的入聯公投，民進黨自己的新聞稿寫著：「272萬份連署書送往中選會」，符合規定的卻只有125萬5060張，這麼高的無效連署比例，檢察官為何沒有動作？他並提醒，若民進黨的「偽造文書」邏輯成立，那麼檢方也該約談游錫堃，是否涉有偽造文書，因為2008到現在還沒有超過刑事追訴期。

羅智強也請大家聽聽潘忠政老師悲鳴：「這起訴若能成立，就不只是鳥籠公投，根本就是領銜人的找死公投。因為提案方根本就沒有核對權，去追溯這種責任真是荒謬。明知究責無效，還是要繼續提訴，中選會的作為突顯政府囿於形式與官腔，這次公投，我覺得整個國家都輸了。」

文末，羅智強呼籲，「趕盡莫殺絕，做人留一線，執政的民進黨，公投都已經贏了，可以不要對昔日理念盟友潘忠政，趕盡殺絕，好嗎？」