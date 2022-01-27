農曆春節將近，市場採買人潮變多，新北市長侯友宜今(27)日前往土城學府路民有攤販集中區視察，檢視6處出入口實聯制、體溫量測管制。侯友宜表示，春節期間，市場是最多人潮的地方，呼籲民眾採買一次買足，分次購買會增加染疫風險，盼市民做好防疫。

侯友宜表示，春節前夕，市場採買人潮相當多，往年都會湧進許多民眾，但目前疫情狀況稍加嚴峻，市民務必持續做好戴口罩、實聯制、酒精消毒、維持社交距離，沿路採買過程也禁止試吃及邊走邊吃，更呼籲採買民眾「一次買足、買好就走」。

市場處指出，中央流行疫情指揮中心今年1月9日已發布營業場所及公共場域應嚴格尊守實聯制、量體溫等防疫措施，另市場應加強人流管制。新北市也在1月12日發布公告，要求各公、民有市場落實出入口管制、實聯制、手部消毒、佩戴口罩、量體溫等基本防疫措施，並加強人流管控、宣導安全社交距離、禁止試吃等。

市場處補充，目前各公、民有市場都依中央規定辦理防疫措施，後續也將依疫情變化調整，呼籲消費者主動配合，共同防堵疫情，若民眾有採買安全疑慮，也可透過新北公有市場網購平台「來新北逛菜市」PChome及蝦皮網站訂購商品，減少外出及接觸機會。