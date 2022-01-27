台灣各行各業都出美女，有著泰雅族原住民血統的網紅田甜則是一名美女護理師，她除了身材火辣，上圍突出，「腰束奶澎屁股硬梆梆」，還有雙神似天后蔡依林的電眼及精緻五官，被封為兇版蔡依林。而她也免不了胸部大的女生常見的宿命「減肥」，近日她自曝減肥前後照片，從I罩杯消風到H罩杯，事業線依舊長到驚人，引來網友虧：「太『瓜』張了」。

田甜外型甜美、身材火辣，過去在學生時期就是校花，取得護理師執照、出社會後，曾有段時間不孕症診所工作，但因外型讓人一眼難忘，曾有不少演藝圈相關邀約招手，邀請田甜出道，但田甜當時表示暫時沒考慮，想以手上目前工作為主，樂於幫助別人的她可說是人善心美。

田甜上月底分享新年期許，寫下：「雖然今年流過的淚比往年加起來還要多，但無論好壞，都將成為往事，就讓它過去吧，願你我都能成為更好的自己，再見。2021。」近日又分享新期許，直說：「其實一直以來我都是沒自信不敢嘗試很多事情，但，沒有試過，怎麼會知道自己行不行呢，2022有了新的目標跟挑戰，一起為自己努力與加油」。

近日，田甜大方分享減肥成功心得，說：「問我如何在兩三個月瘦十公斤，我想應該是，心情沮喪、生活困苦、沒錢吃飯？？開玩笑啦，我是很努力減肥，少吃宵夜垃圾食物，偶爾運動」，可見她似乎從65公斤成功鏟肉到54公斤，上圍也從I罩杯變成H罩杯，整個人顯得更精神奕奕，引來粉絲稱讚：「沒人選左邊吧」、「哈哈哈！真是不同的美！繼續加油囉」、「like them both 」、「兩個都愛都喜歡，肉肉的最美，最好抱了」、「右邊還是比較健康啦」。