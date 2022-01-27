台灣陷入Omicron病毒的威脅，昨（26日）就暴增46例本土，累計10條傳播鏈，讓民眾紛紛預約第3劑疫苗，「防疫女神」賈永婕也不例外，今（27日）透露打了第三劑高端疫苗，並分享目前的身體狀況。

賈永婕27日在臉書發文：「第三劑高端疫苗get，第一次來大型體育中心打疫苗，動線流暢，護士溫柔體貼，謝謝台大醫院！」同時她也曝光注射後的感覺，「目前沒有任何不舒服的反應喔」。

賈永婕打高端疫苗的事情傳開後，留言區意外掀起兩派網友論戰，有人支持高端，也有人諷刺賈永婕的選擇，有網友好奇問為什麼要選高端，賈永婕則簡單地回應：「因為我前兩劑都是AZ。」時間軸拉回去年5月，賈永婕當時接種AZ第1劑，表示隔天下針處有點疼痛，吞了止痛藥再去運動，之後並無異狀，7月再打AZ第二劑疫苗，賈永婕笑說完全沒有感覺，自嘲是被疫苗認證的老人。

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