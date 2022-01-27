新北移工人數8萬9719人，高居全國第三，新北市勞工局統計，去年共受理移工勞資爭議案3386件，其中前三大勞資爭議類型依序為工資、仲介服務以及工作生活管理，召開爭議協處會議總計469場次，為移工朋友爭取權益金額近2680萬元。

新北市勞工局表示，在工資爭議案件當中最受矚目的，是三鶯線近60名印尼籍移工集體申訴案，移工受榮工工程聘僱來台從事捷運營造工作，榮工再委託「威卡」公司負責生活管理與工資發放。但工資最後卻依印尼當地水平給付，造成移工每個月實領不到萬元台幣，勞工局介入後，要求榮工依勞動基準法負起雇主責任，最終爭取到短付工資、加班費及特別休假工資等項目，金額近千萬元，也才讓移工朋友繼續安心工作。

勞工局表示，近兩年受疫情影響，移工人力嚴重短缺，勞工局將原本管理類的爭議再細分為「雇主管理」與「仲介服務」兩類，結果顯示，暫停引進而大缺工期間，仲介服務爭議激增，如仲介扣留移工的轉換文件、證件或薪資，超收服務費或消極提供服務等，再加上疫情帶來的身心壓力，使移工更意識到雇主應給予合理的管理，尤其工作生活與雇主處在同一空間的家庭類看護工最為顯著。

勞工局長陳瑞嘉表示，仲介服務及雇主對移工的生活管理，是移工安心工作的基礎。面對疫情長期嚴重缺工之際，雇主除應遵守勞動法規，更應珍惜留臺打拚的各國勞動力、尊重多元文化、友善管理移工、打造平等的職場及生活環境，仲介也應對等服務勞雇雙方，不妨礙移工轉換，更不得巧立名目向雙方超收費用，否則將依法處罰10倍至20倍罰鍰。