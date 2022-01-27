高雄醫學大學附設中和紀念醫院春節門診時刻表。（高醫提供／袁庭堯高雄傳真）

大同醫院春節門診時刻表。（大同醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

高市聯合醫院春節門診時刻表。（高市聯合醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

義大醫療體系醫院春節門診時刻表。（義大提供／袁庭堯高雄傳真）

阮綜合醫院春節門診時刻表。（阮綜合醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

農曆春節將至，高市各大醫院急診照常運作，僅少數醫院開放特別門診，慢性病患者需注意回診、領藥規劃，探陪病也需注意相關規定，門診時刻資訊如下。

高雄長庚春節期間急診照常服務，除夕至初一，初五至初六門診全面停止服務，初二至初四開設春節門診，2月7日恢復正常看診。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院，門診、檢查及戶外領藥自除夕至初三都暫停，初四恢復正常運作。急診、洗腎、住院及COVID-19自費篩檢則不打烊，但出境及特殊狀況民眾COVID-19自費篩檢須事先網路預約。一般病房仍禁止探病，僅維持1名具陪伴證的陪病者（含照顧服務員），特殊情形依政府規定，進入院區一律戴口罩及量測體溫，並且需配合實聯制登記及TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚）詢問。

高市立大同醫院連續假期期間住院、急診正常服務，30日起全日休診至初三，2月4日恢復正常門診。

高市聯合醫院初一至初三全日停診，除夕及初四開設內、外、兒、骨、泌尿科特別門診。

義大醫療體系醫院於農曆春節期間急診照常24小時開放，門診僅除夕、初三上午看診，初四以後恢復正常門診看診。

阮綜合醫院急診照常運作，除夕僅有半天門診，初一至初三休診，初四開診。