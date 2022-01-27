隨著近期地緣政治風險的干擾加劇，國際油價持續上揚，造成台股與國際油價連動的二檔正向原油期ETF-期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S&P石油（00642U），26日各以上漲1.84％及1.61％作收。街口投信表示，市場正關注俄羅斯與烏克蘭間衝突若持續升溫，將可能衝擊到原油供應。

由於昨（26）日台股收盤後，國際原油期貨仍持續交易，最後期街口布蘭特正2及期元大S&P石油，每股淨值各以13.02元及15.27元作收，高於26日收盤價各12.74元及15.12元。2月7日台股開紅盤，這段期間國際油價波動，將會直接影響上述二檔ETF虎年開紅盤後的股價走勢。

上周五油價因美國原油庫存增加，且油價攀高後遇部分獲利賣壓，連續2日小幅下跌，然周線收漲，西德州（WTI）與布蘭特（Brent）原油期貨單周各上漲2.21%與2.13%，今年以來累積漲幅皆已達13％之譜。

外資持續表態看多油價，長期看多商品的高盛預計原油在供應增速無法跟上需求的情況下，Brent油價將在今年下半年達到每桶100美元。

摩根士丹利近日亦上調Brent油價目標至100美元，因市場將面對原油庫存、閒置產能和投資同時皆不足的狀況；摩根大通則預估，OPEC+閒置產能下降將推升價格，預計今年油價將達到125美元，然若俄羅斯與烏克蘭發生衝突，國際原油價格可能上漲至150美元。

街口投信分析原油供需狀況未見舒緩，加上俄烏地緣政治的干擾加劇，大型券商油價預估皆上看100美元。而若Omicron變種病毒帶來的影響逐漸淡化，油價基本面將獲實質推升力道。