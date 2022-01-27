韓國女星沈達琪曾在電影《女孩，四繹》中，飾演IU（李知恩）的好友，這次她在電視劇《影子美女》首度擔任女主角，飾演被霸凌的女高中生「具愛珍」，因為對自己的外貌毫無自信，於是透過後製修圖，以另外一個超完美樣貌「精靈」出現在網路上，是個擁有77萬粉絲追蹤的網紅。過著雙重生活的具愛珍，小心隱藏這個秘密，然而有一天卻收到一封網友的私訊，發現這個祕密的人是誰？緊張又刺激的雙重生活，透過沈達琪細膩的表演抓住觀眾的心。

韓國人氣網漫改編的網劇《影子美女》，一開播就受到極大的關注，更被網友評價為「黑暗版《女神降臨》」。原著作者擁有80萬訂閱的超高人氣，此部漫畫評分更高達9.1分，深受網友的喜愛。不僅有實力派演員沈達琪擔任女主角，還有當紅男女團成員出演，包含Golden Child成員崔普閔、PENTAGON成員梁洪碩以及fromis_9成員李娜炅，超華麗的演員陣容，加上精彩劇情，令觀眾們引頸期盼。

新一代演技小鮮肉Golden Child成員崔普閔，在2019年因出演超高人氣網劇《A-TEEN 2》而聲勢大漲，不僅接了音樂節目的主持人，戲劇作品也是一部接著一部，這次在《影子美女》劇中，飾演成績相當優異的模範生班長「金浩仁」，和具愛珍的相處有時看似同陣線，有時卻背後插刀，亦敵亦友，是個令觀眾捉摸不透的角色，而他自己背後的秘密也將在劇中被揭開。

PENTAGON成員梁洪碩一直以來都有戲劇作品，在近年因主演人氣網劇《致鬱生日》，以及話題韓劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》，讓大眾更加注意到演員身分的他，在新劇《影子美女》中一展暖男的形象，飾演釜山出生的偶像練習生「李真誠」，被韓國網友評價是本色出演。《影子美女》將在2022年1月28日起，上架於中華電信MOD戲劇199專區。