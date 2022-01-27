宜蘭縣長林姿妙今日出席交通部「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規畫」報告審查會議，會中確定高鐵宜蘭端站址，配合鐵路高架新設「縣政中心站」共構規畫，將辦理後續環評作業。

交通部鐵道局前年12月24日提供縣府評估站址，依地理區位、交通可及性、產業發展及民眾權益等綜合評估，同年12月28日函請交通部鐵道局，考量「縣政中心都市計畫區」位於蘭陽平原中心位置，緊鄰宜蘭科學園區及宜蘭大學城南校區，建議「高鐵宜蘭站」選址配合鐵路高架新設「縣政中心站」共構規畫，引進產業進駐及高科技人才，推動科技產業。

交通部鐵道局於前年開始研議宜蘭端設站位置，去年9月25日至舉辦地方說明會廣泛聽取各界意見，立法院交通委員會也曾到場考察。林姿妙表示，考量溪南溪北發展，腹地足夠可規畫車站特定區，地主可參與開發，路線繞行人口密集區外側，都市景觀及噪音衝擊小，且不影響鐵路高架計畫進度，並較具地方共識，今日會議確定宜蘭端站址，將辦理後續環評作業。

林姿妙指出，有鑑於宜蘭鐵路高架化、高鐵延伸宜蘭及宜花東地區鐵路提速計畫互為關連，部分路廊規畫重疊及車站共構規畫，縣府已啟動高鐵場站周邊都市發展及交通路網整體規畫。

同時，建議交通部後續審慎評估車站周邊整體規畫，盡量減少建物徵收拆遷，以保障民眾權益；以及建議比照高鐵南港站等整體規劃，併同引進國家級資源及產業投入，讓高鐵宜蘭站未來成為台灣東部的交通運輸樞紐中心。