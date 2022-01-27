民眾黨台北市士林、北投區議員擬參選人「學姐」黃瀞瑩。（圖／取自黃瀞瑩臉書）

農曆春節將至，政治人物紛紛發送春聯、紅包袋應景。民眾黨台北市士林、北投區議員擬參選人「學姐」黃瀞瑩表示，指揮中心規定疫情期間不得跑攤，故他將紅包袋放置選區內配合的餐廳供民眾拿取，歡迎大家多來士林、北投找美食兼拿紅包。名嘴羅友志則現身留言「結果到時候變成包妳的結婚禮金」，此話不僅「歪樓」更讓大批網友笑翻。

黃瀞瑩26日在臉書發文，刊出一張她拿著紅包袋站在餐廳前的照片，表示她上一次透過抽籤的方式，首波送出獨家「瀞賀新年、瑩福納喜」紅包袋，結果迅速被搶光，有好多人敲碗加碼。為了回應大家的熱情，也配合疫情升溫指揮中心「不跑攤」的規範，她會將紅包袋放在士林、北投配合的餐廳，歡迎大家來區內找美食、拿紅包。

此文發出後迴響熱烈，獲得超過4400個讚、超過110則留言，包括多位名人都親自留言。民眾黨立委邱臣遠回應「買早餐有機會遇到學姐嗎？」獲得超過120人按讚，網友紛紛回應：「我也想遇到學姐」、「為了遇到學姐，我願意天天去買早餐」、「看到這人氣，思宇應該覺得被放棄了？」

有趣的是，羅友志回應「結果到時候變成包妳的結婚禮金」，歪樓的留言讓不少網友按下大笑表情。其他網友則紛紛表示：「我也想要紅包袋」、「更想要有學姐簽名版」、「外縣市拿不到哭哭」、「南部粉絲怎麼辦」、「我上次沒拿到這次可以有搶先額度嗎？」「限量是殘酷的」。