創意(3443)今(27)日舉辦法人說明會，這是戴尚義由新唐(4919)轉戰創意總經理的首場法說，與總經理陳超乾共同主持，其也將自明日起轉任全職顧問，戴尚義認為，今年營運迎戰兩大挑戰，即供應鏈以及工程人力，另外，創意也會和台積電(2330)爭取更多產能，營收、獲利均會相較去年成長，依舊維持獲利型成長態勢。

創意去年第四季營收49.1億元，季增加36.96%、年增加24.49%，單季稅後純益5.14億元，季增加22.97%、年減少15.47%，每股稅後純獲益3.84元，單季毛利率32.89%，季減少6.75個百分點，年減少9.15個百分點。

創意累計去年全年營收151.08億元，年增加11.34%，累計稅後純益14.6億元、年增加71.76%，每股稅後獲利10.9元，毛利率34.62%，年增加4.62個百分點。

回顧2021年，陳超乾表示，2021年供應鏈短缺，各行業缺工、缺料、缺產能，創下史上最大缺口，供需不平衡情況是他在半導體業界30多年來首見。

戴尚義表示，創意第一季因為仍有季節性因素，故營收比去年第四季下滑。其中，NRE(委託設計)部分，呈現季增個位數，幅度約1~3%，Turnkey(量產)則會出現雙位數下滑，主要是因為供應鏈吃緊，客戶集中在去年第四季拉貨所致，整體來說，第一季毛利率比去年第四季上升，營業利益也會比去年第四季微幅上升。

戴尚義點出今年營運的兩大挑戰，即供應鏈和工程人力的短缺，首先，今年供應將持續短缺，創意除維繫與台積電密切合作外，並將與封測廠建立緊密關係；再者，就是工程人員的短缺，他強調，這不是創意單獨面對的問題，IC設計廠也會面臨挑戰。

展望2022年，戴尚義表示，今年創意有信心營收、獲利都會有進步，且今年仍能保持和去年一樣的獲利型的成長，即獲利成長超越營收，包括NRE、Turnkey均會有雙位數成長，其中NRE在7奈米、5奈米的案子都會再增加，應用以AI及網通為主，另外，今年IP業務可望貢獻2700~2800萬美元，較2021年倍增。

戴尚義將自明日起正式擔任總經理一職，現任總經理陳超乾將卸任並轉任全職顧問至明年5月19日後退休。