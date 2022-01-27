夏米雅以全黑性感造型製作「避凶健美」梗圖。（固力狗娛樂提供）

「瑜伽女神」夏米雅（Miya）日前以瑜伽美姿拍攝益生菌保養品廣告，身材比例完美呈現獲廣大迴響，迎接春節到來，Miya特地以全黑性感造型，將撲克牌的紅心大順為主題、製成性感露南半球「避凶健美」梗圖，代表在黑暗的疫情中，走向順風順水的新春虎年，踢走新冠病毒。Miya也將從除夕至初五，每天在粉專上傳一張撲克牌讓粉絲下載。

因為疫情再度緊繃，Miya最近將自創的「四核心瑜珈」健身系統，拍成線上課程讓疫情受困在家卻又想練習的人，有一套強效又有系統的練習素材。眾多女粉絲也可以像Miya一樣擁有完美曲線、少女般的腰身和翹臀，讓大家隨時隨地想練就練不受疫情影響。設計10堂課線上課程，全部戶外實景拍攝， 讓大海、山林、溪流等大自然美景全都入鏡 猶如置身在蟲鳴鳥叫的美景現場和Miya一起練習。

Miya今年即將發行唱片新作品《空中的魚》， 是多年健身和瑜伽的心境，除了鼓勵自己也勉力學生。是一首光就旋律就會讓人想要動起來的電音曲風，「對於今年的唱片作品真的是期待又怕受傷害，8年前的發片失敗今年要雪恥，好期待新作品快和大家分享」。