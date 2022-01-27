每逢歲末年終，台南市警察局麻豆分局六甲分駐所自發性舉辦「寒冬送暖」，與各界善心人士到轄內弱勢家庭和獨居長輩的家，進行關懷訪視，並捐贈生活物資，連4年不間斷，六甲分駐所長陳信槐親揭原因。
陳信槐表示，以前分局有位馮姓工友，自丈夫過世後，得獨自扶養2個孩子，當工友期間，受到很多支持，她從工友一職退休後，經營運輸工程業，成功開創事業第二春，如今她2個孩子都很有成就，一位是軍官退休，另一位也從事警職，為感念社會幫忙，行有餘力想為善助人。
陳信槐說，剛好他2018年被派任到六甲所擔任所長，服務會更貼近地方，了解轄內有需要幫助的民眾，於是主動聯繫馮姓退休工友，協助讓她心願能付諸行動實現，之後決定每在農曆年前，透過關懷行動，讓弱勢民眾能過個好年。
甫到任的麻豆分局長林中興，今年與陳信槐、六甲所警員陳志豪、義警分隊長陳羿村、民防分隊長陳坤佑、幹事湯全和、蔡旺霖、六甲巡守隊幹事盧雪霞、七甲里長蔡淵泉、甲東里長陳素慧、甲南里長劉國賢等10多人，一同進行寒冬送暖。
陳信槐說，這次馮姓退休工友捐贈棉被、泡麵等物資，轄內的捷順機車行蔡老闆延續去年，今年同樣熱心捐白米，另外民防分隊長陳坤佑也準備紅包，送給這20戶弱勢家庭及獨居長者，感謝各界善心人士有錢出錢、有力出力，共同為社會盡一份心力。
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