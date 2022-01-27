認真打拼了一年，每年此時大家最期待的就是年終獎金的入帳，尤其對於身兼照顧家庭責任的三明治族群來說，年終獎金的挹注可說是家庭理財中相當重要的關鍵。相較於安排旅遊或添購物品，對於有資金規劃需求的三明治族來說，將年終獎金運用於規劃保險保障及理財是更必要的安排。從保誠人壽的調查中可以發現，受訪者的理財規劃重心分別為「累積財富規劃」（59.1％）、「退休金規劃」（51.3％）、「醫療費用規劃」（44.3％）、「子女教育金規劃」（23.3％）以及「資產傳承規劃」（15.1％）；近7成的家長在準備未來需要運用的資金時，偏好低風險的金融工具，如定存儲蓄或保險商品。

保誠人壽深知三明治族的需求，建議在運用年終獎金規劃保險時，應考量自己及家庭的經濟狀況，選擇真正適合自己和家人需求的商品。同樣是三明治族，因應人生不同階段或是可用資金的多寡，及不同的人生目標，在保險商品的選擇和規劃上就會有不一樣的考量。例如，因應將來子女出國留學準備，需要考量具備外幣選項及資金的彈性運用；若是為將來退休養老金準備，就要考量兼顧保障與資產累積的保險商品。建議民眾評估現有資金的多寡、資金入帳的時間點、可運用的現金流、以及將來需要的保險保障或是不同規劃等，選擇不同繳付年期、不同給付年期、以及不同幣別的保險商品。

以保誠人壽為例，因應消費者不同的需求提供多元化商品，如：台外幣分紅保險商品其特色分擔風險紅利共享，滿足客戶在保障與理財規劃的需求；各種台外幣投資型保險商品，以多元幣別、多元投資標的、多元年期選擇，讓客戶可以選擇最適切的資金規劃與運用。

另外，因應新冠肺炎的影響，許多人也會想在此時為自己及家人多加一點保障，這時可以考量結合保障與特殊功能的商品，例如涵蓋生存保險金、法定傳染病保障、祝壽保險金及身故保障的「保誠人壽三享樂活終身保險」、或是同時囊括法定傳染病、重大疾病、住院醫療3重防護1次到位的「保誠人壽醫吉御守一年期住院醫療健康保險」都是消費者可以評估選擇的商品。

保誠人壽表示，隨著消費者自主意識抬頭，民眾渴望掌握幸福主動權，保誠人壽將持續秉持著以客為本的精神，致力於提供更多符合客戶需求的商品與服務，以實現客戶人生最大價值為宗旨，做為客戶人生風險的最佳夥伴，幫助客戶邁向幸福人生。