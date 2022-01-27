八里天道盟大哥遭狙殺 同幫天鳴會為土方利益花500萬買凶!

43歲蔡易昇去年槍殺天道盟濟公會八里分會前會長林文章，蔡嫌犯案後攜槍投案，警方歷經9個月偵辦，發現與土方利益有關，天道盟天鳴會會長李宗漢涉嫌以500萬元買凶殺人，25日循線逮捕李嫌及幹部魏義騰，訊後依殺人、加重重利、洗錢、違反《組織犯罪防制條例》等罪移送士林地檢偵辦，李、魏兩人聲押獲准。

據悉，蔡嫌去年4月12日騎車到八里區華峰一街民宅，對著屋內60歲林男近距離開槍，林男右肩及後背各中1槍倒臥血泊失去呼吸心跳，警消獲報到場後，趕緊將人送往淡水馬偕醫院搶救，犯案的蔡嫌則自行到八里派出所投案。

43歲蔡易昇去年槍殺天道盟濟公會八里分會前會長林文章，蔡嫌犯案後攜槍投案，警方歷經9個月偵辦，發現與土方利益有關。（翻攝）

43歲蔡易昇去年槍殺天道盟濟公會八里分會前會長林文章，蔡嫌犯案後攜槍投案，警方歷經9個月偵辦，發現與土方利益有關。（翻攝）

警方調查，林姓死者長期在八里地區經營土方建案砂石等工程，因龐大利益引起黑道分子覬覦爭奪，研判與土方利益有關，而蔡姓槍手行凶後即到附近派出所投案，與過去黑道幫派涉案模式如出一轍，顯現案件背後有黑道幫派分子操控。

43歲蔡易昇去年槍殺天道盟濟公會八里分會前會長林文章，蔡嫌犯案後攜槍投案，警方歷經9個月偵辦，發現與土方利益有關，查扣大批贓證物。（翻攝）

經專案小組層層過濾分析，鍥而不捨深入追查，掌握天道盟天鳴會會長李宗漢涉嫌透過幹部魏義騰牽線，以500萬元買凶，且案發不到半個月即在八里地區設立營造公司，準備搶食龐大工程利益。

警方也發現，李嫌等以淡水地區某當鋪做為掩護，實際從事地下錢莊、暴力討債等行為，清查多名被害人因借款無法負擔高額利息，遭拘禁逼迫簽下本票並抵押過戶名下資產，所幸，專案小組年前展開攻堅、掃蕩幫派據點，讓多數被害人能夠過好年。