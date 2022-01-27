郭雪芙難得解放。HASHTAG提供

郭雪芙放送雪乳。HASHTAG提供

郭雪芙代言內衣。HASHTAG提供

郭雪芙2022開春大解放，首次代言內衣進棚拍攝時尚形象照的她超「胸」身材藏不住，纖白雪乳更在鏡頭前意外大放送，不但完全顛覆過往甜美可愛形象，性感尺度更是「破表」，以「長輩見客」迎接金虎年的她在鏡頭前拍出一系列時尚辣照送粉絲養眼福利，讓一票網友被電暈，更有入戲的粉絲直呼：「AIKO（愛子）讓我戀愛了！」更妙喻：「愛子為代言華『燈』初上，太犯規啦！」

近期人高漲的郭雪芙，繼受邀出任女性生活美妝小物品牌代言後，兼任品牌創意總監的她，最近為自己提供創意想法的品牌旗下商品第一彈-女性內衣ROSE IS A ROSE代言。首次代言內衣廣告的她善盡代言人職責，拍攝一列的時尚內衣形象照，為此還請到時尚攝影大師江民仕掌鏡，就是希望能一炮打響自家品牌的首款女性商品。

出道14年、鮮少以性感示人的郭雪芙，為了代言秀出深藏不露的好身材，不僅在鏡頭前辣露纖腰及一雙大美腿，穿著自家代言內衣放送美胸的她，無論躺在床上的居家系列或套裝系列都宛如時尚大片，不過也因此意外讓包不住的豐滿上圍「大解放」，照片中的她魔鬼身材展露無遺，加上雙唇微張的性感表情，堪稱是天使與魔鬼的綜合體，更創入行以來最大尺度。

事實上，她出道以來曾3度奪下「百大性感美女」冠軍，儘管有著甜美臉蛋跟魔鬼身材，但個性像大男孩的她坦言自己「私著」鮮少有清涼的服裝，加上小時候發育早，讓她在青春期時

反而因為胸部大有點自卑，甚至有一段時間都刻意駝背走路，直到年紀漸長，心理障礙才逐漸消失，開始懂得欣賞自己優點。

不過，郭雪芙坦言剛出道時無法接受自己太過性感的打扮，當時還是平面模特兒時期的她，對於拍內衣照非常抗拒，甚至還有一次拍攝平面雜誌時，因為當下無法克服心理障礙，忍著難過的心情拍攝完畢，離開後才哭著打給公司。「當時在拍照時只覺得全身不自在放不開，我記得拍完還邊哭邊打電話跟經紀公司說『以後能不能不要再拍這個(內衣廣告)了』」。

這次會願意克服心魔「下海」親自上陣拍攝內衣廣告，除了一方面自己兼任品牌創意總監，貢獻許多自己對於這次內衣商品設計的想法外，最主要是因為客戶完全依照她「許願」要求設計了一款無鋼圈且罩杯一體成型的「美型內衣」，無論支撐性、包覆性都完美無瑕，穿內衣就是要求舒服，加上這款內衣因為罩杯的高度支撐力而在視覺上會有『堅挺』的感覺，所以無論什麼身型的女生都很適合穿！重點是罩杯還特別申請專利，穿起來真的舒服到怎麼動都很自在！」

有粉絲向她請教保養胸部及防止胸部下垂的祕方撇步，郭雪芙笑說：「其實會特地買按摩胸部的保養品來擦，然後每天洗完澡都會按摩10分鐘，促進血液循環。」今年以內衣廣告突破最大尺度的郭雪芙被問到，如果接下來因劇情需要有裸露的戲碼，會願意露到什麼尺度？她笑說：「可能就是包浴巾的程度吧！」