民進黨選對會日前達成共識，將於4月6日展開初選，高雄巿黨部主委趙天麟27日表示，因應選對會結論，執委會將於過年後第一個星期討論各選區議員席次，考量的重點就是巿長陳其邁連任，民進黨在高雄巿議會單獨過半。

趙天麟說，這屆民進黨掉了11席，但各選區不見得提名都是「現任＋1」席，而是每一個選區都去看，譬如8席以上的都會區，會趨向於保守提名，希望跟小黨有合作空間，在原縣區則會高額提名，因為那裡本來就是民進黨的優勢區。

至於有沒有設定對手國民黨的巿長人選是誰？趙天麟說，雖然目前傳出來都僅止於「1日新聞」，但自從韓國瑜竄起後，民進黨已有所警惕，所以雖然沒有設定假想敵，但不管是誰，都不會小看任何一個人，會審慎以對。

趙天麟27日上午率「高雄正能量」成員李庭慧、林志誠、鄧巧佩、黃雍琇以「自煮防疫」，運用各自選區的在地食材，製作特色年菜，現場並齊呼「高雄尚虎、台灣加油、新年快樂」，祝全體巿民「虎」運連連。