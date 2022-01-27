鋅是男性精液的重要成分，因此不少廣告會強調男性要補鋅，但鋅其實也是人體第二大代謝必需微量營養素，因此男女都必須要補充。泌尿科醫師高銘鴻指出，鋅會從全身各處流失，身體若是缺鋅就會出現容易疲勞、落髮等狀況，並分享除了男性外，也需補鋅的3種人。

臉書粉專「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大泌尿科」近日表示，其實無論男女都需要鋅，身體若缺鋅會出現容易疲勞、落髮、傷口癒合慢、免疫功能變差、皮膚濕疹、大腦認知功能變差、肌肉減少等症狀，甚至會影響生殖機能。

高銘鴻醫師提到，根據國民健康署建議，男性每日需攝取15毫克的鋅，女性則需12毫克，上限是35毫克，過量對身體反而會有反效果，並分享4種應補鋅的對象，第一為「男性」，由於攝護腺肥大情形非常普遍，因此最好提早預防，而鋅能夠改善生殖機能、預防攝護腺肥大、強化肌肉，因此必須每日攝取適當的量。

除了男性外，懷孕哺乳期的媽媽也很需要，可以幫助胎兒和嬰兒發育；年紀超過50歲者，由於隨著年紀漸長，身體的肌肉流失速度會更快，免疫力也會衰退，因此非常需要補充鋅；素食者因蔬果中的鋅含量較少，建議可由豆類或雜糧飯中補充或考慮錠劑補充品。另外，除了透過保健食品補鋅，也可透過飲食攝取，例如生蠔、小麥、牛肉、豬腳、蛤蠣、南瓜籽、堅果及黑巧克力，都是不錯的選擇。