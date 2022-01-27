農曆新年即將來臨，不少人都在觀望是否要跳槽，還是繼續留在原本的崗位打拚，命理專家艾菲爾老師在臉書粉專發文，點名天蠍座、水瓶座、天秤座和金牛座，這4個星座的人在年後不管轉職、留守都能有好的運氣，被挖角到更好的公司、升職加薪等機會都不再只是夢想。

第四名：天蠍座

金星將於1/29在天蠍座的學習宮位順行，一直待在原職務讓你們有點倦怠了，正煩惱該怎麼做才能重拾對工作的熱情，而農曆年後就有一個好機會，能讓你們調動到其他單位，雖然需要一段時間來熟悉新的工作內容，但也燃起了你們當初進公司的初心，從更寬廣的角度檢視原來打下的基礎，並創造更多業績，驚艷和你共事已久的同事、長官，自然能得到升職加薪的機會，因此若是在農曆年後，有請調其他單位的機會，千萬不要拱手相讓，說不定能靠著這次機會打下一片天地。

第三名：水瓶座

農曆年間新月會誕生在水瓶座的命宮，象徵著美好的開始，平時的你們懂得經營人脈、精進自己的工作技能，在年後很可能被挖角到夢寐以求的職位、部門，或是有貴人幫忙牽線到心目中的理想公司，就算你們選擇留在原本的職位，也可以得到上級賞識，不但釋出更多權力給你們，還有機會得到提拔，不論跳槽或是留守都能更上一層樓，前途一片光明。

第二名：天秤座

農曆年前有順行金星守護著天秤座，讓前段時間一直纏著你們不放的小人和倒楣事逐漸遠離，你們做事也能不再綁手綁腳；如果想要請調到心儀的職位，或跳槽到理想的公司，還會有貴人幫忙，順利展開新的工作生涯；若是想要自行創業，也會有人替你們打點一切，開發事務、人脈以及創業基金都能夠有著落；因此在農曆年後，你們一定要傾聽自己的心聲、誠心祈禱，就會發現身邊有許多神隊友，能幫你們達成心願。

第一名：金牛座

金牛座迎來天王星、守護星金星順行，讓原本低調、默默做事的你們，有機會在原本的職位上大顯身手、發光發熱，也許是別人的爛攤子需要幫忙收拾，你們力挽狂瀾，表現出絕佳的工作能力，讓同事、上司都對你們刮目相看，聲勢也因此水漲船高，加薪升職的機會自然就找上門，還可能被挖角到條件更好的公司，所以在農曆年過後，就算只是一件小事交到你們手中，也要積極努力地去做，或許下一秒幸運之神就會帶來驚喜。