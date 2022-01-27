智慧財產及商業法院27日就檢察官起訴聯電等人違反營業秘密法一案作出判決，聯電對前開判決表示欣慰，並感謝法院依據事實公正裁判。聯電並深切期望檢方尊重上訴審法院之判決，以及聯電與美光公司於2021年11月達成之全球和解，讓本案得以畫下句點。

聯電為半導體晶圓專工業的全球領導者之一，專注於邏輯及特殊技術，為跨越電子行業的各項主要應用提供高品質的晶圓製造服務。在各領域提供具有競爭力之產品及服務之際，聯電將持續落實並優化有關營業秘密之保護與防免的政策與措施。聯電並將持續盡全力於發展晶圓專工本業，以期在激烈競爭之全球半導體市場上立足，並為我國科技與經濟發展作出積極貢獻。

智慧財產及商業法院審理被告何建廷、王永銘、戎樂天、聯電公司違反營業秘密法等刑事上訴案件（原審臺灣臺中地方法院106年度智訴字第11號），已於民國111年1月27日上午9時25分宣判。判決主文如下：

一、原判決撤銷。

二、被告何建廷犯營業秘密法第13條之1第1項第2款之知悉並持有營業秘密，逾越授權範圍而重製營業秘密罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣壹佰萬元，罰金如易服勞役，以罰金總額與壹年之日數比例折算。緩刑肆年，緩刑期間付保護管束，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供200小時之義務勞務。

三、被告王永銘犯營業秘密法第13條之1第1項第1款之以侵占而取得他人營業秘密罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹佰萬元，有期徒刑如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日，罰金如易服勞役，以罰金總額與壹年之日數比例折算。緩刑貳年，緩刑期間內付保護管束，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供100小時之義務勞務。

四、戎樂天被訴違反營業秘密法第13條之2第1項之罪部分無罪。被告戎樂天被訴違反營業秘密法第13條之1第1項第4款之罪部分，公訴不受理。

五、被告聯電公司因其受僱人執行業務犯營業秘密法第13條之1第1項第1款及同條項第2款之罪，各處罰金新臺幣壹仟萬元。緩刑貳年。