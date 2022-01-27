台中市東區26日發生槍擊命案，台中市警第三分局3小時內迅速破案，逮捕開槍嫌犯，起獲犯案槍械，市長盧秀燕27日至警察局刑事警察大隊頒發獎勵金，感謝警察同仁積極偵辦案件，在不到3小時內迅速破案，及時壓制不法氣燄。肯定警察冒險犯難站在第1線處理治安問題，展現高度打擊犯罪的能力及守護市民的決心。

台中市警察局表示，東區精武東路超商外發生疑似糾紛槍擊案件，49歲的林姓男子遭51歲趙姓犯嫌持槍射擊，經送醫搶救不治，轄區警方獲報後與刑事警察大隊立即組成專案小組共同偵辦，經擴大調閱周邊監視器，迅速掌握涉案嫌犯身分，循線在中市中區某大樓頂樓發現嫌犯蹤跡。

警方指出，當時發現趙嫌情緒不穩揚言自殘，經專案小組善用談判技巧，趁其不備配合優勢警力進行壓制，迅速逮獲嫌犯，並於現場起獲犯案改造槍械1把、改造子彈6發等證物。整起槍擊案於發生後不到3小時迅速偵破，警方訊後移送台中地方檢察署偵辦。

盧秀燕說，市府除了持續做好防疫，春安工作已於日前展開，包括，治安、公安、交安等各項職務台中市皆持續高度戒備，強力守護台中市民，她向警察同仁犧牲假期、維護治安表達由衷感謝。

台中市東區槍擊命案發生在26日中午，林姓死者與趙嫌相約某超商外「喬事」，趙突然舉槍朝林男頭部先開1槍，林倒地後，接著再補1槍，轄區警方獲報後與刑大成立專案小組共同偵辦，循線在中區某大樓頂樓發現趙蹤跡，以優勢警力壓制逮捕，起獲犯案槍枝。