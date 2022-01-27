針對智慧財產及商業法院就美光案對聯電等人作出判決一事，聯電(2303)發出聲明，表示對判決欣慰，並感謝法院依據事實公正裁判。聯電並深切期望檢方尊重上訴審法院之判決，以及聯電與美光公司於2021年11月達成之全球和解，讓本案得以畫下句點。

聯電為半導體晶圓專工業的全球領導者之一，專注於邏輯及特殊技術。聯電將持續落實並優化有關營業秘密之保護與防免的政策與措施。聯電並將持續盡全力於發展晶圓專工本業，以期在激烈競爭之全球半導體市場上立足，並為我國科技與經濟發展作出積極貢獻。

智慧財產及商業法院今(27)日就檢察官起訴聯電等人違反營業秘密法一案作出判決。美國記憶體大廠美光科技2017年控告晶圓代工大廠聯電，主張聯電透過挖角美光前員工，竊取美光的營業祕密，並協助福建晉華開發動態隨機存取記憶體DRAM製程。雙方去年11月達成和解協議，智慧財產法院今撤銷原判決，改判聯電協理戎樂天無罪、美光前主管何建廷和王永銘6個月至1年不等徒刑，得緩刑；聯電則處罰金2000萬元，緩刑2年。全案可上訴。

台中地院2020年一審依營業秘密罪嫌判處，戎樂天6年6月徒刑，併科罰金600萬元；王永銘4年6月，併科罰金400萬元；何建廷5年6月徒刑，併科罰金500萬元，聯電處罰金1億元。

智慧財產法院今判決，戎樂天涉嫌違反營業秘密部分，公訴不受理；王永銘6月徒刑，併科罰金200萬元，緩刑2年，緩刑期間內付保護管束，並提供100小時義務勞務；何建廷1年徒刑，併科罰金100萬元，緩刑4年，並提供200小時義務勞務；聯電被處罰金2000萬元，緩刑2年。