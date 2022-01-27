苗栗縣警局公布國道管制表。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

今年春節連續假期將屆，苗栗縣警局已規劃連續假期交通疏導措施、替代道路方案及國道交流道匝道管制措施，包括苗栗警分局等將派警力700人次、民力120人次，全力作好交通疏導，警方並呼籲駕駛朋友事先作好行程規劃，以避開交通尖峰。

苗栗縣警局今年春節連假針對多個旅遊熱點交通疏導措施如下：

1、國道高速公路匝道管制措施，包括：2月3、4日13至18時，國道1號頭份、頭屋、苗栗、銅鑼、三義交流道北上匝道及國道三號竹南、大山、後龍、通霄、苑裡交流道北上匝道實施高乘載管制措施。

2、2月3、4、5日7至24時，封閉國道三號西濱交流道北上入口匝道。

台61線苗栗段與平交路口封閉管制路口包括，冷水坑、中美里、保福路、竹南垃圾掩埋場及苗11線，共計5處平交路口。封閉時間為2月4、5日13至24時。

大湖、泰安風景區則自下午3時以後，機動管制新外環道苗62-2線進出泰安風景區車流，泰安風景區車輛將由苗62線進出，減少苗62─2線與台72線、台3線交會處壅塞。

三義鄉木雕街及勝興車站部分，三義交流道至台13線水美街沿線派遣交通崗燈控及延長苗51線進入國道1號三義交流道北上匝道左轉箭頭綠燈秒數。而苗栗警分局另有交控措施包括台13線北上禁止左轉進入130線木雕博物館，須改直行至下一路口八股路左轉。三義鐵道自行車、勝興車站及龍騰斷橋，台13線北上經苗51線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗56線口，並循原路或深水農路經130線離開。台13線南下經苗49線或49─1線往勝興車站車輛，通行至苗49線與苗49-1線口，並循原路折返。

南庄地區則以引導車輛循縣道124線、縣道124線─台3線行駛，並使用交通錐及連桿實施人車分道。

另外，針對南庄陸家苦花潭、三灣落羽松、通霄落日大道、拱天宮、後龍好望角等網紅景點加強疏導作為及違規停車取締。