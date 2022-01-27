鐵路警察局台北分局新竹分駐所員警於重要節日至新竹市東區客雅平交道加強交通宣導。（鐵路警察局提供／陳育賢新竹傳真）

平交道黃網線臨時停車會挨罰嗎？許多汽機車駕駛人不小心讓前輪或車身超越停止線在黃網線停等火車通過，小心在「黃網線臨時停車」依道路交通管理處罰條例可處900元至1800元，若未保持安全車距而導致卡在平交道範圍內臨時停車，更可罰1萬5000元至9萬元罰鍰。

鐵路警察局台北分局新竹分駐所員警於重要節日至新竹市東區客雅平交道加強交通宣導，向民眾指導禁止超越平交道停止線，並須於黃網線臨時停車停等列車通過，且對現場民眾一一解答有關交通規範之疑惑。

其中對於「在平交道臨時停車」與「在平交道黃網線臨時停車」是否有別？在場員警特別說明依道路交通管理處罰條例第54條規定，在鐵路平交道臨時停車處新台幣1萬5000元至9萬元罰鍰並吊扣駕照1年。

而警方判別標準係以平交道遮斷桿範圍做為界定，若臨時停車之車身已在遮斷器範圍內即屬「在平交道範圍內臨時停車」，若是超越停止線至遮斷桿範圍臨時停車（包括黃網線）則依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，處新台幣900至1800元，兩者罰單金額差別甚大，但若依規定於停止線前停等紅綠燈或停等列車通過，即不用煩惱罰單金額的問題。

新竹分駐所表示，春節期間以治安平穩、交通順暢及民眾安心為3大工作重點，對於車站旅客加強為民服務排解疑難，而交通順暢部分將安排重點勤務及優勢警力，特別對於轄內新竹縣市各平交道加強交通疏導，對於惡意違規之駕駛人依法舉發絕不寬待，讓民眾能快樂出門，平安回家度過春節假期。