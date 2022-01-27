邁入第四年度的興聯誠建築，銷售金額年年成長30％以上，2021年達200億元，今年2022年確定推出永信建設謙樂等9個新案，總銷金額達383億元。

興聯誠建築總經理周惠賓27日表示，興聯築誠建築2018年成立的第一年，代銷總額只有70億元，2019年躍升到100億元，2020年再攀高到150億元，去年，也就是2021年，成立第四年的興聯誠建築代銷總額正式站上200億元大關，創歷年新高。

他說，深耕高雄市場的興聯誠建築，成立以來，每年成長的速度都超過30％，2021年成立代銷六處，扎根桃園，正式進軍北台灣。

周惠賓指出，2022年確定推出的新案，包括永信建設位於高醫生活圈的謙樂、福誠案、翡翠流域二期、楠梓和平案、凱旋案、良富心灣Life、以及芳崗的高鐵案，加上桃園的宜誠阿麗拉30億元超級大案，今年代銷總額合計達383億元。

他說，除了代銷，在建設上，關聯企業興連城建設，第一年推出閱河樹1、2期、閱河灣、興連城Win，第二年推興連城W&G、興連城@99，第三年推興連城pro+、行樂日和，邁入第四年的2022年，將有2大案預計推出。

周惠賓表示，位於美術館特區美明路上的住宅大樓，總銷金額約50億元，預定今年第四季推出，此外，今年第四季也將在橋頭新市鎮，推出總銷約15億元的輕豪建案。