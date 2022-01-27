大陸國家統計局27日公布，2021年12月規模以上工業企業實現利潤總額人民幣（下同）7342億元，年增4.2％。2021年全年全國規模以上工業企業實現利潤總額87092.1億元，年增34.3％，比2019年增長39.8％，兩年平均增長18.2％。

市場分析，儘管疫情陰霾仍在，但大陸產業循環鏈尚穩，製造業及上游行業對工業企業利潤拉動作用明顯。高基數作用下，大陸2021年工業企業利潤年增率前高後低，全年保持較高增速，然而，下游行業特別是小微企業經營壓力仍存，急需2022年政策面的發力以紓困解難。

統計局工業司高級統計師朱虹指出，2021年工業企業利潤實現較快增長，效益水準穩步提升。但也要看到，11月、12月利潤增速明顯回落，下游行業尤其是小微企業經營壓力仍然較大，虧損企業數仍然較多。下階段要落實好減稅降費、保供穩價等政策，大力幫助企業紓困解難。