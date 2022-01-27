南港輪胎（2101）榮譽董事長林學圃辭世後，南港接連爆出鉅額轉讓及成交大量，經營權動態引發各方關注。真相大白，根據證交所公告，國揚集團總裁侯西峰家族確定已入股南港，取得至少10萬張，持股比重約12％起跳。

林學圃去年底因病驟逝，由於消息突然，外界高度好奇後林學圃時代的南港輪胎怎麼走？南港元月中公告法人董事通知改派代表人，由傳誠投顧公司董事長黃銘祐入列，接替原南港總經理詹彩雲加入董事會，由於黃銘祐與侯西峰互動密切，引發國揚集團可能介入南港經營的外界聯想。雖然國揚官方回應：「一無所悉」，但最近真相大白。

由於南港去年12月底及今年元月6日，連續三筆鉅額盤後配對交易轉讓，合計數量高達10萬張，占股權比重達12％，且總成交金額高達38億元，規模超過證交所規定上限，取得人依法必須公告。

根據公告內容顯示，三筆鉅額轉讓的取得人，分別為漢神投資公司、漢中全球投資公司和佑神電子遊戲場業公司，分別取得南港3.5萬張、3.5萬張和3萬張，而三家公司背後的交集，就是侯西峰的二女兒、被外界視為國揚接班人的侯嘉騏。

根據商業司資料，侯嘉騏為漢神投資公司董事；而漢中全球投資公司的上上層公司茁嘉實業，以及佑神電子遊戲場業公司的上層公司漢神名店百貨，侯嘉騏更是都親自擔任董事長，顯示國揚集團入股南港輪胎已成定局。