象徵愛河整治最後一哩路的100期重劃區暨草潭埤滯洪池工程，27日開工，土地面積約20.95公頃的100期，重劃之後，將釋出10.30公頃建築用地，在100期尚未完工之前，包括永信建設、華友聯、浤圃建設、以及多城國際等建商，先行卡位緊鄰的84期，大樓房價也從3年多前的1字頭，直奔3字頭。

高雄副市長林欽榮在27日的開工典禮致詞表示，100期重劃區位於仁武區草潭埤區域，屬愛河上游段，也是愛河源頭，原有天然埤塘陸續被填平，導致滯洪及調節水量功能逐漸喪失，因此，必須保留現有埤塘之滯洪功能，以減緩愛河流域淹水機率。

林欽榮指出，經過中央與地方政府的政策配合，依水利署治理計畫配合都市計畫變更，以重劃方式辦理，在區內設置一處大型滯洪池用地，由水利局負責滯洪池規劃施工，並整治北屋河道排水系統，在公園內，再規劃具有滯洪功能的生態區域，重現愛河水系源頭，保留原埤塘生態環境，對高雄的歷史文化及水文治理，具有特殊意義。

他說，高雄地政局同時辦理重劃工程，建設區內道路、側溝、路燈、號誌、電力、電信、自來水、瓦斯等基礎公共設施，依照都市計畫內容，將區內土地交換分合為直接臨路的方整土地，原地主取回可立即建築土地，更能促進都市建設發展，健全土地使用分區管制及提高生活環境品質，呈現愛河文化意象，打造愛河最後一哩路，重現水路風華。

林欽榮表示，愛河是高雄市重要的主要河流，兼具景觀、經濟、文化及排水多種功能，重劃完成之後，愛河將再次展現新風華，且100區鄰近84期、96期、八德、澄清湖（一）、澄清湖（二）等公辦市地重劃區，以及澄觀、八卦寮、灣北等自辦市地重劃區，附近新興透天別墅住宅林立，商業經濟活動熱絡。

他說，仁武區最近十年來家戶數及人口數，都一直在增加，足見100期重劃區周遭發展潛力，預計2024年重劃工程完工之後，將成為仁武區主要核心發展區域。

高雄地政局長陳冠福表示，縣市合併後，配合市府招商政策及地主開發需求，地政局積極在仁武區進行84期、92期、96期、100期、101期及103期等多區重劃作業，希望透過公辦開發，由高市府公開、公正、誠信的一貫原則，加快都市的整體開發腳步，促進土地開發利用，加速地方繁榮發展，讓市民與市府雙贏雙榮。

為了在100期重劃完成之前，先行卡位水岸景觀宅市場，包括永信建設、華友聯、浤圃建設、以及多城國際等建商，已在緊鄰的84期，陸續推出住宅大樓。

84期重劃區2016年8月完工，總面積約7.79公頃，最早進場推案的建商之一是華友聯開發，2018年10月進場預售，華友聯董事長陸炤廷表示，總銷約12億元、175戶的「秋紅谷」，預售開賣時，平均每坪開價介於17萬到18萬元。

84期另一個正在線上銷售的永信建設「耘川」，開價已經突破30萬元，永信建設發言人陳怡均表示，「耘川」目前每坪開價介於28萬到32萬元之間，並已售出近九成。

同區由多城國際推出的「多城市」大樓預售案，開價則在每坪28萬到29萬元之間，立永國際總經理朱建雄指出，「多城市」2021年1月進場銷售時，每坪開價介於20.5萬到23.5萬元之間，其它的建案包括得邑建設「花曆河」、以及瀚光泰建設「琢？」，開價也大約介於19到22萬之間。

他說，靠近榮總的84期重劃區，是所有仁武區距離北高雄最近的地段，到國道1、國道10大約3分鐘，到高鐵、新光三越、漢神巨蛋，開車大約15分鐘就會到，因而受到首購族的青睞。

浤圃建設位於84期的「八卦案」，也在今年1月13日日動土，規劃興建地上15樓，104戶的2房和3房產品，坪數介於21坪到41坪之間，主攻首購及首換客層，將先建後售，主攻首購和部份換屋，未來開賣時，將直接跳上3字頭。