新應材公司1／25申請登錄興櫃股票 13:532022/01/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心27日表示，新應材公司（4749）已經在1月25日送件申請初次登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，新應材公司成立於2003年9月間，董事長為詹文雄，主要產品是光阻劑、光阻清潔溶劑、特用化學品等，送件時資本額為8億498萬元。新應材公司2020年業績，營收11億5181萬元，稅前盈餘及稅後盈餘均為2449萬元，每股盈餘0.39元。 《國際產業》美投資公司ValueAct要7-11日本母公司考慮出售 盛群上半年營運 拚勝去年同期 #新應材 #櫃買中心 #公司 #申請登錄興櫃 #送件申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小小彬投資老爸公司300萬 04:102022/01/26 娛樂新聞 企業召開視訊輔助股東會 公司治理評鑑額外加分 18:082022/01/26 財經 南亞科 2021每股淨利7.40元 04:102022/01/27 證券．權證 櫃買中心26日審議鈺鎧上櫃案 09:212022/01/26 財經 櫃買26日審議通過鈺鎧上櫃案 18:122022/01/26 財經 美軍「破壞公司號」B-52轟炸機入廠修復 將有新任務 16:072022/01/26 軍事 《金融》公發公司與關係人重大交易 需先提股東會 08:012022/01/26 財經 入職1年半收「40萬年終」菜鳥怕爆... 網勸做1件事：小心被告 06:012022/01/26 財經 櫃買官網特別建置 興櫃戰略新板專區 正式上線 04:102022/01/26 證券．權證 張庭公司遭查內幕曝光 2創始人被告「其他員工不滿張庭風格離職舉報」 11:472022/01/27 娛樂 冒用蕭萬長夫人片投資稀土 商會理事長吸金12億羈押禁見 15:052022/01/26 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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