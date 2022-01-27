櫃買中心27日表示，新應材公司（4749）已經在1月25日送件申請初次登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，新應材公司成立於2003年9月間，董事長為詹文雄，主要產品是光阻劑、光阻清潔溶劑、特用化學品等，送件時資本額為8億498萬元。新應材公司2020年業績，營收11億5181萬元，稅前盈餘及稅後盈餘均為2449萬元，每股盈餘0.39元。