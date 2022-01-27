農曆新年九天連假29日即將開始，金管會27日向行政院長蘇貞昌報告，會力求「金融服務不打烊，民眾安心過好年」，因此在連假期間將要求所有金融機構作到「金融四不」措施，即金融服務不中斷、資安防護不疏漏、春節防疫不鬆懈、應變處理不延遲，民眾要在ATM要提領現金、用信用卡刷卡、諮詢任何金融緊急事件，金融機構都必須確保順暢。

蘇貞昌27日聽取金管會「111年春節期間金融服務因應措施及金融穩定整備措施」，金管會表示，各金融機構應以客戶需求為導向，秉持同理心，在連續假期期間持續提供各項金融服務，讓民眾可以安心過好年。

金管會要求金融機構及週邊單位必須採取金融四不措施，一是金融服務不中斷。春節期間各金融機構及周邊單位將持續提供多項服務，包括電子銀行、信用卡及電子支付機構、ATM等交易系統，及投資海外證券、保險業務公司諮詢專線等均保持順暢運作，且提供24小時客服專線。

二是資安防護不疏漏。各金融機構及周邊單位應強化資訊安全監控、應變與通報程序，並加強交易及客戶驗證機制，金融資安資訊分享與分析中心(F-ISAC)將分享金融情資，發揮資安聯防功能。

三為春節防疫不鬆懈。鼓勵民眾使用線上金融服務，分行櫃檯應設置隔板、在營業廳入口或櫃檯前公告請客戶進入營業廳應全程配戴口罩，對於客戶經常碰觸公共區域及設備加強清消，金融機構應充分提供行員如護目鏡、拋棄式手套等防護設備。

四是應變處理不延遲。金管會已成立應變小組，將持續關注國內外重大金融輿情，及時決策暨採取相關監理措施。同時金管會已與各金融機構建立聯繫機制，要求金融機構落實緊急應變機制及相關通報程序，以利對重大事件進行即時聯繫及處理。

金管會也提醒民眾，可多加利用金融機構所提供的各項線上金融服務，減少實體接觸機會以兼顧防疫需求，並於過年前事先做好各項財務規劃，放心過新年。