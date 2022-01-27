圖為去年10月31日，布林肯與王毅在羅馬舉行的G20峰會合影。(圖／路透社)

大陸國務委員兼外交部長王毅應約與美國國務卿布林肯通電話，王毅稱，當務之急，美方應當停止干擾北京冬奧會，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華「小圈子」；布林肯則說，美方會為美運動員參加北京冬奧會加油，也祝願中國人民新春快樂。

據央視報導，王毅說，今年是「上海公報」發表50周年，中美都無意改變對方是兩國關係正常化的前提，也應該成為中美未來和平共處的保障。

他說，疫情後的世界會面臨新形勢新挑戰，但大國競爭不是這個世界的主題，也解決不了美方和各國面臨的問題。作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，中美要立足兩國人民根本利益，順應世界發展大勢，落實好兩國元首重要共識，必須把握中美關係的大方向，必須以實際行動踐行承諾，必須擴大兩國合作積極面，必須建設性管控分歧。

王毅強調，施壓只會讓中國人民更加團結，對抗阻止不了中國走向強大，當務之急，美方應當停止干擾北京冬奧會，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華「小圈子」。

布林肯表示，兩國外長經常性溝通非常重要，強調拜登在兩國元首會晤中闡述的立場沒有變化，美中既有利益交集的地方，也存在分歧，美方願以負責任的態度管控分歧。

他又指，美國的一個中國政策沒有改變，美方會為美運動員參加北京冬奧會加油，也祝願中國人民新春快樂。

布林肯也表達美方在烏克蘭等問題上的立場。

王毅表示，解決烏克蘭問題，還是要回到新明斯克協議這一原點上，同時呼籲各方保持冷靜，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。