中國外交部官網今天（27日）消息，中國國務委員兼外交部長王毅今天（27日）應約和美國國務卿布林肯通電話。王毅批評美方不斷推出涉華錯誤言行，使兩國關係受到新的衝擊；呼籲美方停止干擾北京冬奧會，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華「小圈子」。

王毅表示，當前中美雙方最重要的工作就是把習近平主席同拜登總統去年11月視頻會晤達成的重要共識落到實處。習近平主席在會晤中總結中美半個多世紀交往的經驗教訓，明確提出了相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，為中美關係的健康發展指明了方向。

王毅表示，當時拜登總統對此作出積極呼應，並表示美國不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意同中國發生衝突對抗，對外釋放了與上屆政府不同的積極信息。

王毅指責，「但世人看到的是，美方對華政策的基調並沒有發生實質性變化，也未將拜登總統的表態真正落到實處。美方仍不斷推出涉華錯誤言行，使兩國關係受到新的衝擊。」

王毅說，今年是《上海公報》發表50週年。中美都無意改變對方是兩國關係正常化的前提，也應該成為中美未來和平共處的保障。疫情後的世界會面臨新形勢新挑戰，但大國競爭不是這個世界的主題，也解決不了美方和各國面臨的問題。

王毅指出，作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，中美要立足兩國人民根本利益，順應世界發展大勢，落實好兩國元首重要共識，必須把握中美關係的大方向，必須以實際行動踐行承諾，必須擴大兩國合作積極面，必須建設性管控分歧。

王毅強調，施壓只會讓中國人民更加團結，對抗阻止不了中國走向強大。當務之急，美方應當停止干擾北京冬奧會，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華「小圈子」。

布林肯表示兩國外長經常性溝通非常重要，強調拜登總統在兩國元首會晤中闡述的立場沒有變化。美中既有利益交集的地方，也存在分歧，美方願以負責任的態度管控分歧。美國的一個中國政策沒有改變。美方會為美運動員參加北京冬奧會加油，也祝願中國人民新春快樂。

布林肯通報了美方在烏克蘭等問題上的立場。王毅表示，解決烏克蘭問題，還是要回到新明斯克協議這一原點上。新明斯克協議得到安理會核可，是各方公認的基礎性政治文件，理應得到切實執行。只要是符合這一協議方向和精神的努力，中方都將支持。同時中方呼籲各方保持冷靜，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。

王毅強調，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障。在21世紀的今天，各方應當徹底摒棄冷戰思維，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決。