蔡頭經紀公司向家屬求證，剛發聲明證實蔡頭去年12月已辭世。（經紀人提供）

家屬首發聲明證實蔡頭離世 不揭露安葬地盼他「永活在我們心中」

資深藝人蔡頭昨（26日）驚傳去年12月底已在雙和醫院病逝，享壽71歲。經紀公司在與家屬求證後，今發聲明證實蔡頭離世消息，並表示「家屬基於蔡頭大哥的遺願，不希望大家為他難過，只希望大家記得他帶給我們的歡樂，所以家屬並未對外提及蔡頭大哥離世的消息。也不希望揭露安葬地點」。

最後，蔡頭的家屬也感謝各界的關心，也懇請各位朋友別再關切後續，給家屬平靜的生活，「就讓蔡頭大哥永遠活在我們的心中，相信這也是蔡頭大哥最希望的」。