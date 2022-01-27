本土疫情持續，在中國科技大學傳出2名學生確診後，德明財經科技大學與致理科技大學也分別傳出2起學生確診案。德明財經科大與致理科大皆表示，兩名學生都是在寒假開始後才確診，此期間都沒有到過學校，不過校方在接獲通知後，也隨即展開校園清消工作，確保教職員生健康安全。

根據教育部最新統計，截至昨(26)日下午5點半，本土校園新增6例個案，其中4例為大專校院，國中與幼兒園各1例，累計共763例，加上境外移入昨天也新增2例，全國各級學校共累計總數達993例。

對於今(27)日又有兩所科技大學傳出學生確診，對此，致理科大回應，在接獲新北市政府通報有學生確診後，校方依照疫調結果，掌握到該名學生曾於1月22日與朋友聚會，於1月25日出現症狀後，經PCR採檢陽性確診。

致理科大強調，該生於1月21日結束期末考放寒假，而該生期末考結束離校後才接觸確診者，且接觸後均未到校。

至於學生現況，致理科大說，該名確診學生已住院治療，學校均持續聯繫關懷病況，並與新北市政府保持聯繫，落實防疫工作，加強環境清消，提醒師生自我健康檢測，如有需要亦可主動採檢，以確保健康。

德明財經科大則回應，1月26日收到有學生確診通知，不過1月2日到8日是期末考週，經了解後，確定該生7日考完試就放寒假，期間沒有再進到校園，初步研判是上星期與朋友在校外聚會被傳染而確診，校內並無足跡，也未被要求匡列其他師生篩檢，校園算安全。

德明財經科大也提到，該明確診學生症狀輕微，應很快能夠出院，且該生也沒有寒假實習，課業未受影響。