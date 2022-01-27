「每日星報」26日報導，作為西方人眼中的「神秘隱士之國」，北韓領導人金正恩的一切都是秘密。不但他的接班人是誰迄今都保密到家；甚至連他旅行時，都要帶著私人廁所旅行，以免大便「流入惡徒之手」。報導指出，這是為了避免競爭者透過糞便化驗，掌握其健康狀況。

報導表示，作為北韓權力的核心，金正恩不會冒任何風險，就連上廁所也不例外。因此，無論走到哪，他都會帶著專屬於自己的廁所。

為了防止潛在競爭對手藉由研究糞便進而掌握其健康狀況，這位北韓的獨裁者嚴格規定只能使用專屬廁所。有時，甚至帶著攜帶式便盆旅行，以防止大便流入有心人士之手。

報導引述北韓消息人士，在北韓，元首使用一般的公廁「完全無法想像」；甚至，連金正恩的私人活動廁所都受到嚴密保護，任何人未經許可就使用可能遭到死刑伺候。

攜帶式活動廁所因此藏匿在領袖官方車隊的其中1輛汽車中；不管他走到哪裡，都要隨身攜帶。1名消息人士指稱，「不只在金正恩的私人火車上，舉凡他搭乘的任何小型或中型車輛，甚至在專為山區或雪地行駛而設計的特殊車輛上，都有他的專屬洗手間」。

他補充，「車隊有許多輛汽車，人們無法辨別他坐在哪一輛；其中，就有一輛成為他的專屬洗手間」。

事實上，為貴賓保留專屬廁所，這並非罕見案例。英國女王不論走到哪，也會有一個指定的皇家廁所供她使用。甚至，連衛生紙也會明確標記，「限定皇家成員，任何人不得使用」。