牧森、陳加恩在香氛品牌短片中，再度合體演出青澀曖昧的情侶，獲師姐林依晨正面評價。周子娛樂提供

林依晨大讚牧森、陳加恩演技真的很像一對情人。

牧森、陳加恩默契十足，表現受師姐林依晨肯定。

林依晨師弟師妹牧森、陳加恩繼公視《無常日常》演出高中生情侶後再度合體，在香氛品牌新品短片中演出一對青澀曖昧的情侶。陳加恩在短片中飾演林依晨的表妹：「第一次與師姊對戲其實有一點緊張，但因為平常她也很照顧我們真的就像姊姊一樣，很窩心讓我更容易入戲。」

兩人的演出連師姊林依晨看完都大讚很有默契「真的很像一對羞澀初戀的情人」，陳加恩回顧拍攝當下，因為是短褲造型所以雙腿被公園的蚊子叮成紅豆冰，但成品的畫面相當唯美，一切都辛苦都值得。牧森也表示，兩人合作所以過很熟悉彼此工作的頻率，搭配起來非常順利。

去年因BL短片重鹹演出受網友關注的牧森，曾被眼尖的網友形容眉眼神似韓星金宇彬，對此牧森謙虛地表示自己沒有這麼有型，不過能被認同真的很開心。上周他與曹佑寧、劉修甫、丁寧共同演出的電影《刺心切骨》已開拍，在戲中將展現苦練3個月的擊劍技巧。

劇組上周回到他的老家台中取景，讓他難得能在收工後回了老家一趟陪爸媽共進晚餐，享受家人時光。對於師姊林依晨最近賣到缺貨的新書，牧森表示非常期待，但因最近拍攝期太忙，還沒空買回來閱讀，之後一定會帶著書去找她簽名，分享看完的心得。

陳加恩去年底拍攝的台東縣政府公益廣告已正式上線，拍攝期間橫跨臺東、屏東，「光是車程就耗費了許多時間，不過也因此體驗了各地的自然風光，回想起來就像一段旅行，又再度重新認識了這片土地的美」。對於農曆春節的計畫，她表示和往年一樣會回澎湖老家吃年夜飯大啖海鮮，有時間也想要跟往年一樣去澎湖海邊淨灘回饋大自然，也順便去海邊走走遠離城市的喧囂。