頭份市公所為鼓勵小朋友參與藝文活動，今年持續在藝術館及客家文藝館舉辦多場次的展覽活動，並配合製作藝文集章卡發予本市各國小學童，只要蓋滿8格後，就可以到市公所客家文化課換取小禮物一分。

頭份市公所每月都會舉辦1至2場展覽或藝文活動，為鼓勵頭份學生親近藝文，培養藝文喜好與創意，特別推出市內國小學生觀賞藝文集章活動，集章卡適用時間為今年1月至12月，只要於市公所藝術館及3樓客家文藝館等場地辦理展覽期間，親持集章卡至前述場地觀賞展覽後，就可至館內服務台蓋章，按月集章，蓋滿8格以上的集章卡，就可至市公所客家文化課兌換小禮物一份，數量有限送完為止。

頭份市長羅雪珠表示，希望頭份將來能成為苗栗縣指標性的藝文城市，歡迎所有的爸爸、媽媽、阿公、阿婆，趁著閒暇，帶著小朋友一起來市公所，欣賞精采的藝文創作，也希望學校的老師能多多帶班來參觀藝文展覽，激發學子創意能量、培育其藝文細胞，讓美學教育向下紮根。