太陽當家球星戴文布克27日徹底主宰戰局，全場投28中16，含三分球投6中2，攻下全場最高43分，外加12籃板、4助攻，帶領太陽以105比97力退少了戈貝爾、米契爾兩大主力壓陣的爵士，豪奪8連勝，目前以38勝9敗穩居聯盟與西區龍頭。

首節幾乎就看戴文布克一個人表演，他單節投11中8，貢獻21分，比起爵士首節全隊得分還多3分，也幫太陽一度領先到21分之多，不過爵士次節急起直追，靠著克拉克生、波達諾維奇等人火力，打完上半場，爵士追到48比50局面。

雙方打到末節，場上變成保羅與克拉克生互飆局面，太陽仍然持續保持領先優勢，來到最後兩分鐘，戴文布克重新接管比賽，重新擴大太陽領先到8分，畢約伯最後49.5秒兩罰俱中，更讓太陽領先來到10分，爵士明顯已經大勢已去了。

除了戴文布克火力全開，保羅也拿21分、5助攻與4籃板，畢約伯11分、6籃板；爵士以克拉克生替補攻下26分最高，康利16分、10助攻，懷塞德也有16分、11籃板，可惜少了米契爾與戈貝爾的坐鎮，爵士還是難逃吞下3連敗命運。