《櫃買市場》新應材申請登錄興櫃 13:412022/01/27 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新應材(4749)向櫃買中心送件申請登錄興櫃，該公司實收資本額8.05億元，主要產品為：光阻劑、光阻清潔鎔劑、特用化學品。2020年營收11.52億元，稅前淨利0.24億元，每股稅後盈餘0.39元。 《興櫃股》鈺鎧通過上櫃審議 《櫃買市場》增進市場資訊透明 重訊發布有新規 #新應材 #申請登錄興櫃 #櫃買市場 #櫃買中心 #送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 推廣戰略新板 櫃買中心送大獎 04:102022/01/26 證券．權證 店頭衍生性商品 成交確認平台 4／25上線 04:102022/01/22 證券．權證 凱基證券獲頒櫃買中心五獎項 深受客戶肯定信賴 11:492022/01/24 財經 110年交易競賽活動優勝 櫃買中心頒獎表揚 04:102022/01/20 證券．權證 上櫃公司109年度董監酬金1/27揭露於公開資訊觀測站 18:422022/01/26 財經 《櫃買市場》鈺鎧上櫃案26日審議 10:342022/01/21 財經 《櫃買市場》櫃買去年永續債發行飆雙高 08:522022/01/20 財經 進典26日登錄興櫃一般板櫃檯買賣 22:002022/01/21 財經 櫃買 110年股債創7紀錄 04:102022/01/20 證券．權證 櫃買21日董事會通過美達科技上櫃案 18:552022/01/21 財經 《其他電子》違反重訊申報規定 光洋科遭罰50萬元 16:142022/01/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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