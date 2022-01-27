新應材(4749)向櫃買中心送件申請登錄興櫃，該公司實收資本額8.05億元，主要產品為：光阻劑、光阻清潔鎔劑、特用化學品。2020年營收11.52億元，稅前淨利0.24億元，每股稅後盈餘0.39元。

《興櫃股》鈺鎧通過上櫃審議
《櫃買市場》增進市場資訊透明 重訊發布有新規
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