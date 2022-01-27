澎湃新聞報導，中國國家移民管理局今天（1月27日）舉行新聞發佈會。有記者在發佈會上提問，新冠疫情暴發以來，中國國家移民管理局施行了從嚴從緊的出入境政策，堅持非緊急非必要不出境。一些群眾反映，申辦護照等出入境證件比較困難，外國人來華仍有很多限制，2022年中國出入境政策會不會進行調整和放鬆？對於有特殊情況需要出入境的人員有沒有相應保障？

中國國家移民管理局新聞發言人、政策法規司司長陳傑回應，為保護中外人員身體健康、生命安全，新冠肺炎疫情暴發以來，中國國家移民管理局按照國務院聯防聯控機制統一部署，根據疫情防控需要和各國普遍做法開展境外疫情防輸入工作，實施從嚴從緊的外國人入境政策，倡導非緊急非必要不出境，並根據疫情形勢進行科學動態調整，著力防止疫情通過出入境管道傳播，取得了顯著的效果。

陳傑表示，工作中，中國國家移民管理局也要求各級移民管理機構具體問題具體分析，在政策執行過程中不搞「一刀切」、避免簡單化。目前，對赴境外留學、就業、商務等確有出境需求的人員，對確有需要來華進行經貿、科技活動的人員和具有緊急人道主義原因確需入境的人員，經審核屬實後，移民管理機構都會及時簽發出入境證件。

陳傑強調，尤其是對參加國際防疫抗疫以及因為企業復工復產需要出入境的中國公民，各級還會主動提供優先受理審批以及加急辦證服務，同時，繼續依法為在華外國人辦理簽證和停居留提供便利，以實際行動支持全球防疫抗疫，助力恢復經濟生產。總體而言，相關政策措施和具體安排可以保障必要人員交往通道順暢，有助於構建健康、安全、有序的中外人員往來秩序。