政府是否宣布日本福島周邊五縣市食品解禁受到關注，外傳行政院將於今院會後宣布，不過，行政院會今並無安排福島食品解禁相關議程。行政院發言人羅秉成今表示，行政院兩天前就澄清，今日院會沒有討論福島食品解禁的議程規畫，今天證明並無此事。羅秉成強調，不論哪個國家食品進口，都會以國人健康優先考量，開放沒有時間表。

福島食品解禁不涉及修法，透過行政命令訂定進口規範，經預告修訂後即可生效。據傳，執政黨為速戰速決，規畫將在立法院完成總預算協商後，趕在農曆春節前宣布福島食品解禁政策。

對此，羅秉成今表示，2天前就有媒體詢問今日院會議程規畫，當時已經澄清沒有此事，今日院會、臨時動議都沒有此安排，政府處理此事立場很清楚，會以保護國人健康為優先，並且會合乎國際標準與科學依據。

羅秉成說，食品政策政府立場清楚，不論哪國進口的食品，保護國人健康優先，相關議題進度沒有時間表。

至於國民黨質疑政府要開放福島食品毫無配套，羅秉成說，如果需要什麼配套，一定會周全考慮，請國人放心。

政院人士透露，福島食品解禁相關議題，目前仍在與日方協商，並與各界溝通說明，農曆春節前宣布福島食品解禁機率不高，春節後宣布可能性較高。