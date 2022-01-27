61歲台灣中油公司煉製事業部執行長徐漢，當年進中油只是小小的「契約工」，一路爬升到課長、公關處副處長、大林廠長到煉製事業部執行長等，歷練相當完整，寫下從基層到高層的經典傳奇，就連中油總經理李順欽也推崇徐漢是「油人楷模」，如今捲入貪汙弊案，同仁感到相當訝異。

徐漢是五字頭的中生代，個性豪爽、沒有派頭，平時除了手中繁雜業務外，也帶領中油同仁參加捐血等公益活動，而熱愛攝影的他，也身兼高雄廠攝影社的社長，一手讓沉寂40年的「油人影展」重出江湖。

2019年台灣中油公司煉製事業部執行長陳耀泉即將屆齡退休，遺缺將由副執行長徐漢升任，徐漢的高升，也代表著中生代的主管，進入中油公司核心的領導階層。

其實，徐漢的奮鬥史相當勵志，他是高雄高工與中油公司建教合作的第8期學員。他進入中油公司高雄煉油總廠第二媒組工場時是名「契約工」，經過6個月試用期後，才正式成為合格的「操作員」。

他從高職生到大學生，再到中山大學材料科學研究所畢業，也由操作員一步步往上爬升至課長、經理、主任、大林廠廠長等職位，中油對他多麽倚重，可見一斑。

如今，徐漢涉嫌收賄遭羈押禁見，一夕之間從油人楷模到形象崩壞，令中油內部員工為之詫異。台灣石油工會理事長陳嘉麟則說，徐漢為人豪爽，風評好又人和，下屬對他讚譽有佳，他的領導統御及專業能力不在話下，但對於他身陷弊案，感到很遺憾及詫異，後續就交由司法釐清。