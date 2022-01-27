蔡英文總統出席「經國七海文化園區」開幕，致詞肯定故總統蔣經國「反共保台」主張，引起朝野議論，國民黨強調自己是蔣經國路線的正統，卻被質疑如今忘記如何反共，甚至親共。對此，國民黨副祕書長王育敏表示，蔣經國雖然反共，但也主張兩岸交流。

王育敏上午接受廣播專訪說，國民黨反對共產黨的體制，「這是制度之爭」，兩岸若有共識，早就在一起，別忘了國民黨一直捍衛中華民國，而中華民國建立亞洲第一個民主共和體制，所以國民黨堅持的就是一個民主的政黨，因此，當民進黨有任何違反民主作為時，國民黨也是照樣批評。

王育敏嘲諷，民進黨嘴巴上說討厭共產黨，但有時候做的事情，卻是複製威權模式，還學的滿像的，當民進黨在批評蔣經國時，民進黨忘記了，蔣經國反共，但也主張交流，蔣經國在晚期開放兩岸探親，讓兩岸開啟互動。

王育敏批評，民進黨用片段式、自我扭曲的方式，詮釋蔣經國議題，這些對領導人的評價是不公平的，因此昨天黨主席朱立倫也呼籲對蔣經國的評價要公允，不該只拿片段來講，而蔣經國也是歷任總統民調最高的一位，帶領中華民國從威權走向民主開放、解除戒嚴。