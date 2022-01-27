「錐麓斷崖」是古道中最驚險壯觀精華路段。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

長達9天的春節假期即將展開，根據太魯閣國家公園管理處統計，連假登山入園隊伍申請件數1220件、3866人，比起去年7天連假2448人，平均每日約多出80人，其中又以錐麓古道最熱門，有將近2千人申請，因今年春節假期長，加上疫情仍嚴峻，已有不少遊客往山裡跑。

太魯閣國家公園依山傍水，數十年來一直是國內外旅客造訪打卡的景點，尤其山區南湖大山、奇萊主北峰、畢祿縱走等10多條登山路線，都是登山客攀登、攻頂最愛路線；太管處資料顯示，去年一整年，入園登山申請件數達5.4萬件，約18萬山友入山，其中7天春節連假共計申請840件、2448人入園。因去年受疫情影響，無法出國旅遊，已讓登山人數增多。

太管處統計，今年春節連假9天，1月29日至2月6日的申請件數，共計1220件、計3866人，比起去年春節7天連假的平均單日人數換算，每日約多80人在生態保護區內及其他管制區內登山。其中錐麓古道為申請件數之冠，共有563件、1999人預約，春節登山成熱門選項。

全程約10.3公里錐麓古道，為合歡越嶺古道殘存遺跡，因生態豐富及陡峭峽谷地形聞名，深獲國內外遊客喜愛，因許多路段已崩毀，考量安全因素封閉多年。之後為推廣生態旅遊並兼顧史蹟保存，太管處完成古道自燕子口、巴達崗、大斷崖、紀念碑（斷崖駐在所舊址）路段修復，其中可途經全長約500公尺的「錐麓斷崖」，是古道中最驚險壯觀精華路段。

太管處提醒，春節期間中橫公路實施交管，申請進入生態保護區或錐麓古道山友，請於上午7時前進入管制區或於管制時段搭乘遊園專車進入。抵達錐麓「東進、東出」，從燕子口錐麓吊橋進入，抵達3.1公里處後原路折返。